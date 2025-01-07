السيطرة على حريق محدود بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية

سيطرت قوات الإطفاء والحماية المدنية منذ قليل، على حريق محدود نشب بإحدى مدارس الأحد أثناء احتفال الأطفال بأعياد عيد الميلاد المجيدة ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.

وأكدت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، في بيان لها ظهر اليوم على حدوث حريق محدود أثناء احتفال أطفال مدارس الأحد بمبنى خدمات ملحق بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

و أوضحت بطريركية الاقباط الأرثوذكس السيطرة علي الحريق بواسطة خدام الكنيسة وأفراد أمن الكنيسة وفور حدوث الحريق وصلت عدة سيارات إطفاء ولكن الحريق كان تم السيطرة عليه دون أي إصابات ولا تلفيات في المكان.

وجارٍ متابعة التحقيقات للتعرف على أسباب نشوب الحريق.