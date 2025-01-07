صحة المنوفية: زيارة ميدانية لمستشفى الشهداء المركزي بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قامت مديرية الصحة بالمنوفية بتنفيذ زيارة ميدانية لمستشفى الشهداء المركزي اليوم الثلاثاء، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين خاصة خلال فترات الإجازات.

وجاءت الزيارة تحت إشراف الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، حيث قام بها كل من الدكتور أنور محفوظ، مدير الخدمات العلاجية بالمديرية، و محمد يوسف، مدير إدارة المتابعة الإدارية، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من جاهزيتها خلال الإجازات.

وشملت الجولة تفقد الأقسام الحيوية بالمستشفى، مثل قسم الغسيل الكلوي، وحدات العناية المركزة للكبار والأطفال، حضانات الأطفال، بالإضافة إلى باقي الأقسام. كما تم فحص أنظمة الديزل وإجراء مناورة حية للتأكد من كفاءتها، وذلك ضمن خطة العمل لتوفير بيئة صحية وآمنة للمرضى.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود مديرية الصحة بالمنوفية لرفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان جاهزية المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية على مدار الساعة، بما يحقق راحة المرضى وسلامتهم خلال الأعياد والمناسبات.