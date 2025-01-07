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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

20 يناير.. محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة قاصر في عين شمس

أرشيفية
أرشيفية
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حددت محكمة استئناف القاهرة يوم 20 يناير الجاري موعدًا لنظر أولى جلسات محاكمة شاب متهم بهتك عرض فتاة قاصر لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، بمنطقة عين شمس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تتبع الفتاة أثناء سيرها بمفردها في أحد الشوارع، واعتدى عليها بالقوة من خلال ملامسة أماكن حساسة من جسدها، وأكدت التحقيقات أن المتهم استغل غياب المارة لتنفيذ جريمته.

وكانت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة عين شمس قد تلقت بلاغًا من المجني عليها، اتهمت فيه الشاب بالتعدي عليها أثناء عودتها إلى منزلها، وبعد إجراء التحريات وجمع الأدلة، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بتهمة هتك العرض بالإكراه.

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