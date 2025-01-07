دوري أبطال أفريقيا.. سمير عدلي يسافر إلى كوت ديفوار غدا للترتيب لبعثة الأهلي

تقرر سفر سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى كوت ديفوار ‏صباح غدا الأربعاء للترتيب لسفر بعثة الأهلي المحدد لها يوم الخميس المقبل، لخوض مباراة استاد ‏أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

وتقرر أن يسبق سمير عدلي البعثة، لإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة ‏وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة.‏

محمد الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي

كان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد قام بتكليف محمد الدماطي ‏عضو ‏المجلس، برئاسة البعثة، حيث يقوم ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع الكابتن محمد رمضان، ‏المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب تدريب، ‏لمساعدة ‏الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت ‏القادم‎.‎

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تنطلق مباراة الأهلي واستاد أبيدجان يوم السبت المقبل والموافق 11 يناير الجاري ، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب “فيليكس هوفويت بواني” في ساحل العاج

وتنقل مجموعة قنوات bein sports جميع مباريات دوري ابطال افريقيا ، وتذاع مباراة المارد الأحمر و ستاد أبيدجان علي شاشة التلفزيون “bein sports HD 6”.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تلقى الأهلي أول هزيمة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي بعدما سقط أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف مساء اليوم الجمعة الماضية على ملعب 5 جويلية في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف شباب بلوزداد اللاعب خاسف نوفل محمد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

الأهلي 7 نقاط

شباب بلوزداد 6 نقاط

أورلاندو بيراتس 5 نقاط

ستاد أبيدجان نقطة واحدة