رسميًا.. توتنهام يجدد تعاقده مع سون

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد نجمه وقائده الكوري الجنوبي، سون هيونج مين.

ومدد توتنهام تعاقده مع سون، ليظل قائد الفريق حتى صيف عام 2026، ليستمر مع النادي اللندني للموسم المقبل.

تجديد عقد سون مع توتنهام

وكان عقد سون ينتهي بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي أثار قلق جماهير النادي وإدارته على حد سواء، خاصة مع تزايد الشائعات حول اهتمام أندية أوروبية كبيرة، أبرزها برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع النجم الكوري الجنوبي.

وعبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن توتنهام عن تجديد عقد سون، ليسعد هذا النبأ جماهير النادي بشأن مستقبل قائد الفريق.

وخلال مسيرته مع توتنهام، قدم سون أداء استثنائيًا، حيث شارك في أكثر من 400 مباراة، سجل خلالها عددًا كبيرًا من الأهداف، وحصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية.

وفي الموسم الحالي، استمر سون في تألقه، حيث سجل 7 أهداف وصنع 6 أخرى في 23 مباراة خاضها مع توتنهام في مختلف المسابقات.

يذكر أن سون هيونج مين، البالغ من العمر 32 عامًا، انضم إلى توتنهام قادمًا من باير ليفركوزن الألماني في عام 2015، وأصبح منذ ذلك الحين أحد أهم ركائز السبيرز، مساهمًا في تحقيق بعض الإنجازات.