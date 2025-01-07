رئيس جامعة الأقصر تهنئ أعضاء هيئة التدريس والطلاب الأقباط بمناسبة عيد الميلاد

قدمت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، بخالص التهاني القلبية إلى الإخوة الأقباط من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب ومنسوبي الجامعة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، معربة عن خالص تهانيها بهذه المناسبة، مؤكدةً على عمق العلاقات التي تجمع أبناء الوطن الواحد، داعية أن يديم الله السلام والأمان على جموع أبناء الوطن.

رئيس جامعة الأٌقصر

كما وجهت الدكتورة صابرين عبد الجليل؛ التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية دوام المحبة والإخاء بين كافة أطياف الشعب المصري.

رئيس جامعة الأقصر وعمداء الكليات يزورون الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

وكانت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، قد ترأست وفدًا من قيادات الجامعة، خلال جولة لزيارة كنائس الأقصر؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد؛ في إطار تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح.

وزار وفد الجامعة كنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، وكان في استقبالهم الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، كما توجهت رئيس الجامعة، يرافقها وفد من عمداء الكليات وأمين عام الحامعة إلى الكنيسة الإنجيلية، وكان في استقبالهم القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية.

واستكملت رئيس الجامعة جولتها بزيارة مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر؛ لتقديم التهنئة، وكان في استقبالهم الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، وسط أجواء يسودها المودة والمحبة.

وقدمت رئيس جامعة الأقصر، التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقيادات الكنائس الثلاثة، ولشعب الكنيسة، كما رحب قادة الكنائس بزيارة رئيس الجامعة، مشيدين بروح المحبة والتآخي التي تميز الشعب المصري الأصيل، مؤكدين على أن مثل هذه اللقاءات تعزز من الروابط الإنسانية وتدعم قيم التسامح.

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