بعد تعرضه لوعكة صحية.. موقف كولر من قيادة الأهلي أمام سموحة

تحسنت الحالة الصحية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعدما تعرض لوعكة صحية أمس أدت إلى غيابه عن قيادة المران الأخير للفريق لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم، إن مارسيل كولر المدير الفني، ‏غاب عن المران الختامي ‏بسبب تعرضه لوعكة صحية ونزلة معوية.‏

وأوضح جاب الله، أن كولر تناول الأدوية والعلاج اللازم، وتجري متابعته على مدار ‏الساعات القادمة، لتقييم حالته وتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة المقرر اليوم الثلاثاء.

موقف كولر من قيادة الأهلي أمام سموحة

وقال المصدر في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إن مارسيل كولر متواجد في الوقت الحالي بمعسكر الأهلي بأحد الفنادق بعد تحسن حالته والأقرب أنه سيقود الفريق بشكل طبيعي خلال مواجهة سموحة في الدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي و سموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي و سموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف ‏داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.‏

ترتيب الأهلي و سموحة في الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد فريق سموحة في منطقة الهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر "قبل الأخير" برصيد 5 نقاط فقط.