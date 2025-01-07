محافظ المنوفية : " مشروعك " ساهم في توفير 203 فرص عمل وتنفيذ 77 مشروعاً بالمحافظة

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) خلال عام 2024 حيث ساهم في تنفيذ203 فرصة عمل بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ77 مشروع بتمويل 42 مليون 353 الف جنية تقريبا ، لافتاً إلى أنه في شهر ديسمبر الماضي تم توفير 43 فرصة عمل وذلك من خلال تنفيذ 10 مشروع بتمويل ما يقرب من 9 مليون جنيه، يأتي هذا إطار اهتمام القيادة السياسية بإتاحة التمويل اللازم وفرص الإقراض لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل حقيقة للشباب واتخاذ الإجراءات التي تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات تحقيقاً للتنمية المستدامة.



وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم و التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة " مشروعك " لتشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة ، وموجهاً القائمين علي برنامج " مشروعك " بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

هذا وأوضح محافظ المنوفية أن مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.