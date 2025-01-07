محافظ الشرقية يهنئ الأنبا تيموثاوس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أن مصر بمسلميها ومسيحييها ستظل منارة للإخاء والمحبة ونموذجًا للتسامح والتعايش بين أبنائها متمنيًا لوطننًا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتستمر مسيرة التنمية والبناء.

جاء ذلك اليوم خلال زيارته لمقر مطرانية الزقازيق لتقديم التهنئة للأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ الشرقية أن ما شاهدناه بالأمس خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة من حب صادق ومشاعر نابعة من القلب يعد تجسيدًا لقيم التسامح والتآخي ووحدة النسيج الوطني وتؤكد أن مصر ستظل دوما منارة للتعايش والمودة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات تحت مظلة شرف الإنتماء إلى هذا الوطن العظيم.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص أمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد عام سعادة وخير وأمان على جميع المسيحيين المصريين بالداخل والخارج وعام رفعه وتقدم وإزدهار على كافة ربوع الوطن، مطالبًا بضرورة تطبيق تعاليم الدين السمحة من صدق وأمانة وإخلاص وقيم رفيعة في العمل والمعاملة وصولًا لمجتمع مترابط ينبذ الفرقة ويقوي التلاحم بين أفراده وصولًا للأفضل.

ومن جانبه رحب الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح بزيارة محافظ الشرقية والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد مقدما الشكر لرئيس الجمهورية لما حققه من الاستقرار والمواطنة قائلًا "رئيسنا يعمل بكامل الإنسانية ومنتهى الوطنية متمنيًا أن يكون العام الجديد تسوده قيم الحب والسلام والمودة بين الجميع وعام انتصار على العقول المظلمة الفاقدة للبصر والبصيرة التي تعطل التقدم للوصول للرخاء.

رافق المحافظ في الزيارة اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والعميد أركان حرب طاهر غريب قائد الفرقة السادسة المدرعة والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ونائب المستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والطب البيطري والتموين والعمل والتضامن الاجتماعي والأوقاف ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية نقيب المحامين بالشرقية ورئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيسي حيي أول وثان وعددًا من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.