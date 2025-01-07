مأساة الشتاء في غزة.. أطفال حديثي الولادة يموتون من البرد

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، عن وفاة أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب انخفاض حرارة أجسادهم، وسط برودة الشتاء القارس وغياب المأوى الملائم.

و أكدت الوكالة أن الإمدادات الضرورية لحماية هؤلاء الأطفال، تظل عالقة منذ أشهر، بانتظار موافقة السلطات الإسرائيلية على دخولها إلى القطاع المحاصر، كما يواجه مزيد من الأطفال خطر الموت بسبب الظروف غير الإنسانية، التي تعجز عن توفير الحماية لهم من برد الشتاء القاسي

التقارير أشارت إلى وفاة 5 أطفال حديثي الولادة من البرد، خلال الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر، ونبهت اليونيسف أن نحو 7,700 طفل حديث الولادة، يفتقرون إلى الرعاية الطبية الضرورية لإنقاذ حياتهم، وسط تفاقم أزمة إنسانية خطيرة.

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