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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمختلف الكنائس

محافظ أسوان يقدم
محافظ أسوان يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد
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شهد التحتفال بعيد الميلاد المجيد في زهرة الجنوب إقبالًا لتهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط في مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليك، يتقدمهم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برفقه نائبة المهندس عمرو لاشين، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى القيادات العسكرية والسياسية والنقابية والتنفيذية، فضلًا عن قيادات الأوقاف والأزهر الشريف.

محافظ أسوان يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمختلف الكنائس

وكان في استقبالهم بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى مطران أسوان والقساوسة والكهنة، والذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ لحرصه على تقديم التهاني لهم بهذه المناسبة.

المصريين جميعًا تجمعهم أواصر المحبة والأخوة 

وخلال جولته الميدانية بالكنائس عبر الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على أن المصريين جميعًا تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، لأنهم نسيج واحد وكتلة واحدة من التماسك والتلاحم الكبير وهو ما يؤكد عليه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يتجسد داخل المجتمع الأسواني بالمسلمين والأقباط.

وعقب ذلك توجه محافظ أسوان ومرافقوه لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين حيث كان في استقبالهم راعي الكنيسة القس وائل جرجس.

ثم قام المحافظ بتقديم التهنئة للأقباط الكاثوليك حيث كان في استقباله راعي الكنيسة القمص أنطونيوس ذكرى والقساوسة والكهنة.

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