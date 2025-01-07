طلاب يبدعون في تصميم طابعة ثلاثية الأبعاد لدعم التطبيقات الصناعية والهندسية

تمكن طلاب جامعة الأهرام الكندية من تقديم مشروع طموح ومبتكر، يتمثل في تصميم طابعة ثلاثية الأبعاد بتقنية كارتيسيان على نطاق واسع، يساهم هذا المشروع في تعزيز التطبيقات الصناعية والبحثية، ويعد خطوة مميزة نحو تطوير التكنولوجيا الهندسية في مصر.

وكانت فكرة العمل هى أن يسعى فريق المشروع إلى تصميم وبناء طابعة ثلاثية الأبعاد بتقنية كارتيسيان بحجم بناء كبير (80 × 80 × 80 سم) بهدف استخدامها في الأبحاث المستقبلية والتطبيقات الصناعية، مثل تصنيع أجزاء السيارات والإطارات.

ويقول الطالب احمد محمد أن هذا المشروع يركزعلى تحقيق الدقة، الكفاءة، والثبات في الأداء لتلبية احتياجات السوق الصناعي، وأن فكرة المشروع جاءت من خلال عرض خطة الافكار بين يتم العمل المشارك فى المشروع والمكون من (أحمد محمد، يوسف عيد، أحمد حسن، خالد محسن، إنجي طارق، مريم عماد، محمد رجب، عمرعبد العزيز).

وكان هذا من خلال تحديد التصميم المناسب والعمل عليه والذى يتمثل فى تصميم مكعب الشكل باستخدام هيكل خارجي من مقاطع الألومنيوم 4080 لزيادة القوة والمتانة بالاضافة الى المحاور X وY مصنوعة من مقاطع الألومنيوم 4040 لتعزيز الاستقرار والثبات.

ويتم تحريك السرير على المحور Z باستخدام 4 أدلة خطية ومحامل مثبتة في زواياه لضمان دقة الحركة ويعتمد النظام على محركين خطويين نوع NEMA 23 يعملان على إدارة البراغي الكروية باستخدام نظام حزام متصل.

كما يعمل المحورين X وY: والمحور Y مدعوم بمحركين خطويين نوع NEMA 23 يعملان بتزامن تام والمحور X مدعوم بمحرك خطوي نوع NEMA 23 ويتم تثبيت الباثق المزود بمحرك خطوي NEMA 17 فوق الفوهة الساخنة بالاضافة الى الفوهة الساخنة والسرير: والفوهة تعمل بجهد 24V لضمان استقرار التسخين والسرير مصنوع من الألومنيوم بسمك 4 مم ومغطى بطبقة زجاجية لتوفير سطح طباعة أملس ودقيق ويتم تسخين السرير باستخدام 4 سخانات سيليكون يتم التحكم فيها بواسطة مرحلات حالة صلبة (SSR).

وبالاضافة الى نظام التبريد والذى يتكون : من مراوح مخصصة لتبريد الفوهة والمحركات الخطوية ما يضمن إدارة فعالة للحرارة.

وجهاز التحكم والبرمجيات: وتعتمد الطابعة على برمجية Marlin المفتوحة المصدر ولوحة التحكم المستخدمة هي BTT Octopus Pro v1، مع شاشة لمسية BTT TFT E3 توفر واجهة استخدام سهلة ومحركات الخطوة تُدار بواسطة درايفرات TB6600 لضمان أداء عالي ودقة في الحركة ،وصندوق التحكم: والتى تم تصميمه مخصوص ليضم جميع المكونات الإلكترونية ويقع في الجزء العلوي الأمامي للطابعة لتسهيل الوصول.

ومكونات إضافية:مستشعرات لتحديد نقطة النهاية للمحاور (X، Y، Z) لضمان تحديد دقيق للموقع ومستشعر BLTouch للمعايرة التلقائية للسرير لضمان جودة طباعة مثالية ومصدر طاقة 24V و30A لتلبية احتياجات جميع مكونات الطابعةمن خلال احدث التكنولوجيا والأساليب الدقيقة

كما تم استخدام مقاطع الألومنيوم لضمان القوة والمتانة مع دمج الأدلة الخطية والمحامل لتوفير حركة سلسة ودقيقة.

ودمج البرمجيات المستخدمة (Marlin) ولوحة التحكم BTT Octopus Pro v1 يضمنان التحكم الدقيق في حركة الطابعة والاعتماد على طريقة الإشارة المشتركة لضمان التزامن بين المحركات الخطوية في المحاور Y وZ مما يحسن من كفاءة الطابعة وجودة الطباعة.

وكانت التحديات كثيرة اثناء التنفيذ ولكن تم التغلب على هذا التحدي باستخدام هيكل متين وأدلة خطية عالية الجودة ، استخدام طريقة الإشارة المشتركة ودرايفرات TB6600 وإدارة الحرارة باستخدام تصميم نظام تبريد فعال ومراوح مخصصة لتبديد الحرارة بكفاءة.

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