رئيس حي الهرم يزور الكنائس لمشاركة الإخوة الأقباط احتفالات عيد القيامة المجيد

قام المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومصطفى عبد العليم نائب رئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام بزيارة عدد من الكنائس داخل نطاق الحي بهضبه الاهرام لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد بينما قام الساده نواب السيد رئيس الحي بالانابه عن سيادته بزياره الكنائس بقطاعات الحي المختلفه للتهنئه ومشاركه الاخوه الاقباط احتفالتهم بالعيد المجيد ، وجاء ذلك في إطار تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن، وبالانابه عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة .

وخلال الزيارة، أعرب رئيس الحي عن سعادته بمشاركة الأقباط في هذا الحدث الديني المهم، مؤكدًا على أهمية تعزيز روح المحبة والسلام بين جميع أبناء المجتمع المصري. وأشاد بالدور الوطني الذي يلعبه الإخوة الأقباط في دعم الاستقرار والتنمية في البلاد.

من جانبهم، أعرب قادة الكنائس عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة من رئيس الحي، مشيرين إلى أن هذه الزيارات تجسد معاني التآخي والمودة التي تجمع بين جميع المصريين.

وتضمنت الزيارة تقديم باقات من الزهور وتبادل التهاني، وسط أجواء من البهجة والمحبة. تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز قيم المواطنة والاحتفاء بالمناسبات المختلفة التي تجمع بين جميع أطياف المجتمع المصري.