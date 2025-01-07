وثقوا جريمتهم بالفيديو.. 4 طلاب يستدرجون زميلهم ويعتدون عليه بالضرب داخل مدرسة بالقاهرة

أمرت نيابة الدرب الأحمر بحبس 4 طلاب المتهمين باستدراج زميلهم والتعدي عليه بالضرب وتصويره ونشر الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس بالقاهرة بالتعدى على أحد زملائهم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 طلاب "أحدهم مُصاب بكدمة"، وبمواجهتهم أقروا بإستدراج زميلهم طالب بذات المدرسة، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وتصويره ونشر المقطع، لحدوث مشادة كلامية بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية