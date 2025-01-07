بعد غياب 5 سنوات.. فيلم الدشاش لمحمد سعد يحصد 13 مليون جنيه

حصد فيلم الدشاش بطولة النجم محمد سعد، أمس الإثنين، إيرادات بلغت مليونين و467 ألف و901 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 6 أيام عرض بالسينمات المختلفة 13 مليون و391 ألف و224 جنيها.

وفيلم الدشاش من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعفاف مصطفى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لا يخلوا من التشويق ويجسد محمد سعد خلال أحداثه دور بلطجي حيث أعاد هذا الفيلم محمد سعد للسينما بعد غياب خمس سنوات حيث شارك في 2019 بفيلم الكنز وأيضا الدشاش نجح في أن يجمع زينة ومحمد سعد مجددًا بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه في السينمات عام 2008.