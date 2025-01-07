وزير التعليم يستعرض خطة الإصلاح الشامل بالمنظومة خلال المؤتمر العربي في قطر

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الجلسة الأولى للمؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، الذي يُعقد في قطر، أهم جوانب الإصلاح التي تبنتها الدولة المصرية في قطاع التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم تعليم متميز للجميع من خلال حلول واقعية لمواجهة التحديات.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024-2029) تركز على تعزيز المساواة والشمول، وتحسين جودة التعليم، ودعم المعلمين باعتبارهم العنصر الحاسم في أي نظام تعليمي.

وأكد أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها الارتقاء بالمعلمين من خلال آليات دقيقة لاختيار الكفاءات، مع التركيز على الاستدامة والتعلم مدى الحياة.

كما تطرق الوزير إلى التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي لتدريب جيل متميز من المعلمين القادرين على تطبيق أساليب تدريس حديثة تعزز من جودة التعليم وتساهم في بناء جيل مثقف من أجل مستقبل الوطن.