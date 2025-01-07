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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي بأبو جنشو بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي،  حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد قطر 700 مم GRB بمحطة رفع الصرف الصحي بأبو جنشو مركز أبشواي، مما نتج عنه تسرب كميات من المياه للمناطق المحيطة، وقد توجه فريق من الصيانة لعلاج المشكلة، ومن المتوقع انتهاء الأعمال خلال 6 ساعات، دون التأثير على خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز.

على الفور، أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توجيهات لرؤساء مجالس المدن، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بتوجيه جميع سيارات الكسح، لشفط المياه المتسربة للمناطق المتضررة، وعلاج الآثار الناتجة عن الكسر المفاجئ.

كما وجه المحافظ، كلاً من كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، بالتوجه الفوري لموقع المحطة، ومتابعة الموقف أولاً بأول، لحين انتهاء أعمال إصلاح الخط، وإعادة تشغيل المحطة مرة أخرى.

فيما تواصل وحدة المتابعة الميدانية برئاسة سيد صلاح، متابعة أعمال صيانة خط الطرد، وكسح المياه، بالتنسيق مع رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية القريبة من المحطة، والتأكد من وصول خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي المركز.

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