الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال التبت إلى 95 قتيلا و130 جريحا

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم غربي الصين فجر اليوم الثلاثاء، إلى 95 قتيلًا.

أشارت الوكالة بأن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة أسفر عن مقتل 95 شخصًا وإصابة 130 آخرين.

وأوضحت "شينخوا" أن الزلزال ألحق أضرارًا بأكثر من ألف مبنى بدرجات متفاوتة، من جهته، ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني "CENC" أن مركز الزلزال كان في مقاطعة "تنغري" بمدينة شيغاتسي، حيث وقع على عمق 10 كيلومترات.

وفي أعقاب الزلزال، أرسلت إدارة الزلازل الصينية فرقاً إلى المنطقة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة، ورغم أن الزلازل تحدث بانتظام في هذه المنطقة، يعتبر هذا الزلزال الأقوى خلال السنوات الخمس الماضية في نطاق 200 كيلومتر، وفقاً لمركز شبكات الزلازل الصيني.