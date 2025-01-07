توزيع الهدايا والعيديات والحلوى على المواطنين أمام كنائس الأقصر.. صور

قدم اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، الهدايا والحلوى وباقات من الزهور، على المواطنين والأطفال أمام الكنائس، أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، للأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد والمشاركة دائماً مع المواطنين في كل الأعياد والمناسبات.

توزيع العيديات

جاء ذلك أثناء زيارة رئيس مدينة الأقصر، لكاتدرائية السيدة العذراء وكنيسة الملاك بمنطقة حي وسط، وكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمنطقة حي شرق، لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد 2025 .

محافظ الأقصر يقدم التهاني والعيديات لأطفال الجمعيات القبطية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وكان المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، قد قاما بزيارة جمعية أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية، وجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية، لتقديم التهاني والعيديات للأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، برفقة كلاً من اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.

وخلال الزيارة، هنأ محافظ الأقصر، أطفال الجمعيتين كما قدم لهم الهدايا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، مضيفًا أن المصريين جميعًا شركاء في النهوض، وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.

توزيع هدايا للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد

كما وزعت أمانات العلاقات العامة والإعلام والإسكان والمرافق بالأقصر، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى على الأطفال والشباب والفتيات في شوارع المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بناءًا على توجيهات من الأمانة العامة للحزب بقيادة الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة، ومحمد عمران أمين التنظيم، والمهندس أحمد رمضان أمين أمانة الإسكان والمرافق بالمحافظة وبمشاركة أعضاء من مختلف الأمانات داخل الحزب.

وتم تشكيل وفود لتقديم الهدايا العينية والورود للأخوة الأقباط بكنيسة العذراء مريم وسط المحافظة، وكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا، مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الميلاد الجديد، حيث استقبل الأطفال والأهالي "هدية الرئيس" ببهجة وترحاب.

المحافظ يوزع العيديات (1)

المحافظ يوزع العيديات (2)

المحافظ يوزع العيديات (3)

المحافظ يوزع العيديات (4)

المحافظ يوزع العيديات (5)

المحافظ يوزع العيديات (6)

المحافظ يوزع العيديات (7)

توزيع الهدايا (1)

توزيع الهدايا (2)

توزيع الهدايا (3)

توزيع الهدايا (4)

توزيع الهدايا (5)

توزيع الهدايا (6)

توزيع الهدايا (7)

توزيع الهدايا (8)

توزيع الهدايا (9)

رئيس مدينة الاقصر يوزع الهدايا (1)

رئيس مدينة الاقصر يوزع الهدايا (2)

رئيس مدينة الاقصر يوزع الهدايا (3)

رئيس مدينة الاقصر يوزع الهدايا (4)

رئيس مدينة الاقصر يوزع الهدايا (5)

رئيس مدينة الاقصر يوزع الهدايا (6)

رئيس مدينة الاقصر يوزع الهدايا (7)

رئيس مدينة الاقصر يوزع الهدايا (8)

رئيس مدينة الاقصر يوزع الهدايا (9)

رئيس مدينة الاقصر يوزع الهدايا (10)

رئيس مدينة الاقصر يوزع الهدايا (11)

رئيس مدينة الاقصر يوزع الهدايا (12)

هدايا عيد الميلاد (1)

هدايا عيد الميلاد (2)

هدايا عيد الميلاد (3)

هدايا عيد الميلاد (4)

هدايا عيد الميلاد (5)

هدايا عيد الميلاد (6)

هدايا عيد الميلاد (7)