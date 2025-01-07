تنطلق 13 يناير.. برنامج نوادي مسرح قصور الثقافة بالقليوبية وبني سويف والفيوم

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم عروض نوادي المسرح الإقليمي في الموسم الجديد في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتقدم الهيئة 8 عروض مسرحية بالمجان لنوادي مسرح القليوبية وبني سويف والفيوم، تقام على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، وقصر ثقافة ببا ببني سويف، في الفترة من 13 إلى 16 يناير الحالي.

تقام العروض بواقع عرضين يوميًا، الأول يعرض في الخامسة مساء، والثاني في السابعة، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي.

ويشهد قصر ثقافة روض الفرج عرضيين مسرحيين لنوادي مسرح ثقافة القليوبية، يوم الاثنين 13 يناير، هما "مأوى الحيونات البشرية" إخراج عبد الله السيد سالم، يعقبه عرض "الرصد خان" إخراج إبراهيم جميل.

وعلى مسرح قصر ثقافة ببا تقدم نوادي مسرح بني سويف يوم 14 يناير عرض "زيت الحيتان" إخراج شریف سید صلاح، ثم عرض بعنوان "فاترينة قراز" للمخرج رجب فتحي رجب.

ويستضيف مسرح ببا أيضا عروض نوادي مسرح الفيوم يوم 15 يناير بعرض "الوهم" للمخرج محمود يس، وعرض "الديب" إخراج أحمد السيد، ويعرض يوم 16 يناير "دراما الشحاذين" إخراج أحمد عبد الحميد، وعرض "إبليس" للمخرج إميل ألفنس.

ويشهد العروض لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد مرسي، والمخرج محمد الطايع، ومهندس الديكور أحمد نور الدين، وتعقبها ندوات نقدية، بمشاركة النقاد أحمد خميس، رنا عبد القوي، د. هبة سامي.

وتقدم هيئة قصور الثقافة في الموسم الجديد لنوادي المسرح، 155 عرضا مسرحيا مجانيا تم اختيارها من قِبل 325 مشروعا، في تجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.