احتفالات عيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل الأقباط بالكاتدرائية المرقسية.. فيديو

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الثلاثاء، شعب الكنيسة والآباء والأساقفة والقمامصة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وهنأ البابا تواضروس جميع الحضور بمناسبة العيد، مؤكدًا أهمية هذه المناسبة في تعزيز روح المحبة والسلام بين الجميع، كما تحدث عن معاني عيد الميلاد، مشيرًا إلى أن هذا العيد يمثل ولادة النور في العالم من خلال تجسد السيد المسيح، داعيًا إلى أن يكون العام الجديد عام سلام ومحبة وتعاون بين جميع فئات المجتمع.

وكان البابا تواضروس قد ترأس قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الاثنين، حيث شهد الحفل حضور الرئيس السيسي، الذي حضر لتهنئة جموع الأقباط بهذه المناسبة المباركة، وسط ترحيب وفرحة من الحضور.

كما تضمن اللقاء كلمات تهنئة من قبل الحضور، في أجواء من الوحدة الوطنية والمحبة بين جميع المصريين، مشيدين بأهمية هذه المناسبة في تعزيز الروابط بين كافة أطياف الشعب المصري.