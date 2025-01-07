الرئاسة الفلسطينية: نرفض دعوات ضم الضفة وإنشاء مستوطنات في غزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، نشر الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، مشددة على رفض دعوات ضم الضفة وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن خرائط الاحتلال والدعوات الإسرائيلية تشكل خرقا فاضحا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الثلاثاء، أن السياسات الإسرائيلية المتطرفة هي التي أشعلت المنطقة وأدت إلى الحروب التي نشهدها حاليًا، موضحة: "الأولوية الحالية وقف فوري لإطلاق النار حسب قرار مجلس الأمن الدولي 2735 وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة".

وتابعت، الرئاسة الفلسطينية، بأنه يجب أن تتسلم دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع كمقدمة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مطالبة الإدارة الأمريكية القادمة بوقف جميع السياسات والأفعال والإجراءات الإسرائيلية التي لا تخدم الأمن والسلام في المنطقة.

وأردفت الرئاسة الفلسطينية، أن أي اعتداءات المستوطنين في الضفة تتطلب موقفًا دوليًا عاجلًا لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب ودمار وقتل.