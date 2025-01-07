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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يتصل بنظيره السيشيلي لتعزيز التعاون الثنائي والإفريقي

وزير الخارجية يتصل
وزير الخارجية يتصل بنظيره السيشيلي
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أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع سيلفستر راديجوندي وزير خارجية سيشل، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سيشل.

وأكد الوزير عبد العاطي على حرص مصر على تعزيز التعاون والشراكة مع سيشل في إطار دعم التعاون الإفريقي-الإفريقي، مشيرًا إلى أهمية البناء على العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بمستوى التعاون المشترك بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وناقش الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصةً في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية وبناء القدرات، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالقارة الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموضوعات الخاصة بالاتحاد الإفريقي وسبل تعزيز دوره فى دعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور في الملفات ذات الأولوية المشتركة، مع التأكيد على تبادل تأييد الترشيحات بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية سيشل عن تقديره لدور مصر الإقليمي والدولي، مشيدًا بالمبادرات المصرية الرامية لدعم التعاون في القارة الإفريقية، وتعزيز بناء القدرات والتنمية المستدامة.

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