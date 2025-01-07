جيش الاحتلال يعلن مقتل 827 من ضباطه وجنوده منذ بدء الحرب على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 827 من ضباطه وجنوده منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، وذلك في حصيلة جديدة تعكس ما سمح الإعلان عنه حتى الآن.

وزعم المتحدث باسم الجيش في بيان رسمي، إن هذه الحصيلة تشمل قتلى العمليات العسكرية والاشتباكات على مختلف الجبهات.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية للتهدئة، مع تسارع الضغوط لإيجاد حلول دبلوماسية للنزاع المتصاعد في المنطقة.

وهدد مسؤولون إسرائيليون بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية إلى مستوى قد يشابه "غزة ثانية"، وذلك بعد الهجوم الذي شنته مجموعة من المقاومين الفلسطينيين على مركبات إسرائيلية قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة الغربية.

الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 8 آخرين، وهو ما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لملاحقة منفذي الهجوم وتكثيف الهجمات الانتقامية في المنطقة، حيث استنفر جيش الاحتلال قواته بشكل واسع بعد الهجوم، وبدأ عملية ملاحقة كبيرة في شمال الضفة الغربية، وقام بتطويق العديد من المدن الفلسطينية في المنطقة.

كما أُعلن تحويل مدن شمال الضفة إلى مناطق عسكرية مغلقة، مع نصب عشرات الحواجز الأمنية على الطرق وشنت مجموعة من المستوطنين هجمات على عدة قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، مما أسفر عن أضرار في الممتلكات.