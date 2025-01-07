وزير الخارجية الأردني: "سنقدم كل ما نستطيع لدعم الشعب السوري في بناء دولته"

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن الأردن تقف إلى جانب السوريين، مضيفًا: "سنقدم كل ما نستطيع لدعم الشعب السوري في بناء دولته، حيث أن استقرار سوريا هو عامل استقرار للأردن".

وأوضح "الصفدي" في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية، اليوم الثلاثاء: "أكدنا ضرورة وحدة سوريا وسيادتها"، مؤكدًا: "يجب بناء سوريا دولة آمنة مستقرة كاملة السيادة على أراضيها".

وتابع، أنه تم الاتفاق على تشكيل عدد من اللجان بين الأردن وسوريا لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، موضحًا أنه ناقش مع وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، ضرورة تعزيز الأمن على الحدود بين الأردن وسوريا، قائلًا: "حريصون على بناء علاقات تعاون صادقة بين الأردن وسوريا.