عاصفة ثلجية شديدة تضرب العاصمة الأمريكية واشنطن وولاية نيويورك

ضربت العاصمة الأمريكية واشنطن وولاية نيويورك موجة ثلجية شديدة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة عن معدلها إلى تحت الصفر مما أدى إلى تساقط الثلوج بكثافة في جميع أنحاء الولاية، وذلك حسب ما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية.

وأفادت الوكالة عن زيادة تساقط الثلج مع استمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلها وصولا إلى درجة الصفر والتي سجلت أدنى مستوى لها منذ بداية فصل الشتاء، وأغلقت الشوارع بسبب كثافة الثلج في الشوارع.

وضربت عاصفة ثلجية شديدة العاصمة واشنطن وسط الولايات المتحدة ومدينة نيويورك، ما أدى إلى رياح وانخفاض لدرجات الحرارة و تساقط الثلوج بكثافة ورياح لحد العاصفة ، مما أدى لصعوبة حركة السفر على المواطنيين.

وشددت السلطات على المواطنين توخي الحذر، وأعلنت توقف حركة الطيران في الولاية، كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمالية تساقط أكبر للثلوج.