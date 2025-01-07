الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي حقيقي لوقف حرب الإبادة والتهجير

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين بفرض مزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين تمثل تصعيدا متعمدا للصراع والعنف، مطالبة بتدخل دولي حقيقي لوقف حرب الإبادة والتهجير واتخاذ خطوات عملية باتجاه تطبيق حل الدولتين.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الثلاثاء، أن الحلول السياسية هي الطريق الوحيد لاستعادة الهدوء وتحقيق السلام.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف مخططات الاحتلال للاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي وضم الضفة الغربية.