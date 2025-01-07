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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي حقيقي لوقف حرب الإبادة والتهجير

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية
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قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين بفرض مزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين تمثل تصعيدا متعمدا للصراع والعنف، مطالبة بتدخل دولي حقيقي لوقف حرب الإبادة والتهجير واتخاذ خطوات عملية باتجاه تطبيق حل الدولتين.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الثلاثاء، أن الحلول السياسية هي الطريق الوحيد لاستعادة الهدوء وتحقيق السلام.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف مخططات الاحتلال للاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي وضم الضفة الغربية.

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