غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية

أعلنت جمهورية غانا، في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية والاندماج الإقليمي الغانية، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو.

وجاء القرار في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية.

وأوضحت الوثيقة أن غانا ستقوم بإبلاغ حكومة المملكة المغربية، الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

كما أعربت جمهورية غانا عن دعمها للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل مقبول للنزاع، مشيرة إلى أهمية إيجاد تسوية سلمية تستند إلى الحوار بين الأطراف المعنية.

ويأتي هذا التطور في سياق التحركات الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء، حيث شهدت السنوات الأخيرة تغييرات في مواقف عدد من الدول بشأن النزاع.