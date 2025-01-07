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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا: تعطيل في حركة السفر بسبب الثلوج الكثيفة والفيضانات

فيضانات
فيضانات
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شهدت عدة مناطق بالمملكة المتحدة تعطيلا في حركة السفر؛ بسبب التساقط الكثيف للثلوج والتحذيرات من حدوث فيضانات.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم /الثلاثاء/، أن مطار "ليفربول جون لينون" أعلن غلق مدرجه بشكل مؤقت حتى يتم تنظيفه من الثلوج المتراكمة.
وفي سياق متصل.. أعلن مطار "مانشستر" إعادة فتح مدرجيه بعد أن تم إغلاقهما، في وقت سابق اليوم، لليوم الثالث على التوالي؛ بسبب الثلوج.
وكان المطار قد أعلن إغلاق مدرجيه في الثانية من صباح اليوم بالتوقيت المحلي ثم أعاد فتحهما في الخامسة صباحا، ما تسبب في تضرر 4 آلاف مسافر بسبب تحويل مسار رحلاتهم الجوية. كما أعلن مطار "بريستول" استئناف الرحلات الجوية بعد إغلاق مماثل نتيجة للثلوج.
وفي السياق ذاته.. شهدت عدة طرق وعدد من خطوط السكك الحديد البريطانية تعطيلا؛ بسبب الفيضانات وسقوط الأشجار.
وأصدرت السلطات البريطانية- في وقت سابق اليوم- 500 تحذير متفاوت الشدة من الفيضانات لمناطق مختلفة في "إنجلترا" ومقاطعة "ويلز".
وكانت مياه الفيضان الناجمة عن ذوبان الثلوج والأمطار الغزيرة قد غمرت، /أمس/، أجزاءً واسعة من مقاطعتي "ليسترشير" و"لينكونشير" في شرق إنجلترا، إذ تم إنقاذ عشرات الأشخاص من المنازل والسيارات التي غمرتها المياه.

بريطانيا الثلوج الفيضانات