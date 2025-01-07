"ميقاتي": حذرنا من استمرار الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان

قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن الحكومة اللبنانية أوصلت رسالة واضحة إلى رعاة اتفاق وقف إطلاق النار بوجوب وقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.

وأضاف "ميقاتي" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الثلاثاء: "حذرنا من الاستمرار في خرق اتفاق وقف إطلاق النار كونه يهدد التفاهم برمته".

وبدأت وحدات الجيش اللبناني، الانتشار في بلدة الناقورة في جنوب لبنان بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" اليونيفيل"، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بالإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، في منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان.