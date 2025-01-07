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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط كميات من المواد الغذائية ولحوم فاسدة في كفر الشيخ

ضبط مبيدات بكفرالشيخ
ضبط مبيدات بكفرالشيخ
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تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز فوه، ومديرية التموين، ومباحث التموين، في حملة تفتيشية مكبرة، تحت إشراف اللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوه، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ.

أسفرت الحملة عن ضبط 500 كيلو أسمنت و150 كجم قشطة بدون فواتير، و48 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد محلات المبيدات الزراعية، و7 كجم من اللحوم التي تم ذبحها خارج السلخانة، وعدد من اسطونات الغاز المنزلي تستخدم في الأغراض التجارية، كما تم تحرير محاضر لعدد من المحلات التجارية المخالفة، شملت محضرًا لعدم إعلان أسعار أسطوانات الغاز لأحد مستودعات الغاز، وآخر لعدم إعلان الأسعار بمحل منظفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المصانع والأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأغذية المقدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بالتصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.

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اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ حملة تفتيشية مكبرة غير صالحة للاستهلاك الأدمي مبيدات زراعية منتهية الصلاحية مديرية التموين ومباحث التموين بكفرالشيخ