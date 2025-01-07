البابا تواضروس يستقبل الآباء الأساقفة والقمامصة بالكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد| صور

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الآباء الأساقفة والقمامصة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وهنأ البابا تواضروس جميع الحضور بمناسبة العيد، مؤكدًا أهمية هذه المناسبة في تعزيز روح المحبة والسلام بين الجميع، كما تحدث عن معاني عيد الميلاد، مشيرًا إلى أن هذا العيد يمثل ولادة النور في العالم من خلال تجسد السيد المسيح، داعيًا إلى أن يكون العام الجديد عام سلام ومحبة وتعاون بين جميع فئات المجتمع.

كما أعرب البابا تواضروس عن شكره لجميع الأساقفة والقمامصة على جهودهم المستمرة في خدمة الكنيسة والمجتمع، مذكراً بأهمية الصلاة والعمل المشترك من أجل بناء مجتمع أفضل.

وكان البابا تواضروس قد ترأس قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الإثنين، حيث شهد الحفل حضور الرئيس السيسي، الذي حضر لتهنئة جموع الأقباط بهذه المناسبة المباركة، وسط ترحيب وفرحة من الحضور.

كما تضمن اللقاء كلمات تهنئة من قبل الحضور، في أجواء من الوحدة الوطنية والمحبة بين جميع المصريين، مشيدين بأهمية هذه المناسبة في تعزيز الروابط بين كافة أطياف الشعب المصري.

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