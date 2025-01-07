محافظ المنوفية يشدد على المتابعة المستمرة والإزالات الفورية في المهد للتعديات

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لمنع ظاهرة البناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وذلك خلال أجازة عيد الميلاد المجيد.

كما أكد محافظ المنوفية، ضرورة اليقظة التامة لرصد كافة حالات التعدي في المهد وتفعيل محاضر التوبير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية، والتشديد بعدم السماح نهائيا بأية تعديات جديدة من شأنها تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لكافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة لفرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام.