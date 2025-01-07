صحة المنوفية: حملات مكثفة لمراقبة الأغذية في احتفالات عيد الميلاد المجيد

صرح الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بقيام فريق إدارة العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية بحملات موسعة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية بنطاق المحافظة خلال شهر ديسمبر 2024.

وشملت الجهود التفتيشية المرور على 1160 منشأة طبية خاصة ، تنوعت بين العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة، ومراكز الأشعة، مراكز طبية تحتوي على عمليات وأخرى بدون، بالإضافة إلى الحضانات ومعامل التحاليل ومحال النظارات، من بين هذه المنشآت، تم مطابقة 548 منشأة للمعايير المطلوبة، في حين تم إنذار 449 منشأة لتلافي السلبيات والعيوب، كما تم تنفيذ الغلق الإداري لـ 68 منشأة مخالفة، ولا تزال إجراءات استصدار قرار غلق لـ 95 منشأة أخرى قيد التنفيذ.

وفي ذات السياق ، كشف وكيل وزارة الصحة عن تكثيف الحملات المرورية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 48 محضر مخالفة اشتراطات صحية وغلق إداري لعدد من المنشآت المخالفة .

يأتى هذا في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف شن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، انطلاقا من تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.