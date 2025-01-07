محافظ الفيوم يتابع جهود فرع الثقافة خلال ديسمبر الماضي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الجهود المبذولة من فرع الثقافة خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعدته الاستاذة سماح دياب مدير عام الفرع.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قبل العاملين بفرع ثقافة الفيوم، مطالباً ببذل المزيد من الجهد، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً ما يؤكد على الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير فى رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.

من جانبها أشارت مدير فرع ثقافة الفيوم، إلى تنظيم الفرع لمبادرة "لا للتدخين" والتي تضمنت محاضرة عن أضرار التدخين والوقاية منه، وورشة فنية لإعادة التدوير وتصميم مجسم يعبر عن مخاطر التدخين، وأخرى حول أهمية المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، تضمنت محاضرة بعنوان "المشاركة المجتمعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة"، وورشة فنية لتصميم ماكيت من الفوم الملون في السياق، وذلك بمدرسة الشيخ حسن الإعدادية بنين.



وأضافت، أنه تم تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والورش الفنية ضمن فعاليات القوافل الثقافية للفرع خلال الفترة من 16 إلى 28 ديسمبر، تضمنت محاضرة بعنوان "أهمية الصناعات البيئية"، وورشة أشغال يدوية من الخرز، وورشة حكي بالعرائس القفازية، ومسرح عرائس بعنوان "الأراجوز وماما ستو"، واكتشاف مواهب وذلك بمركز شباب قحافة، ولقاءً آخر بمركز شباب الشهيد فرج فضل مبروك تضمن محاضرة بعنوان "التلوث البيئي"، وورشة رسم حر، وورشة أشغال فنية من الفوم البرونز واكتشاف مواهب، وورشة حكي للأطفال من قصص الأنبياء، وعرض مسرح عرائس وأراجوز بعنوان "النظافة الشخصية"، ومحاضرة بعنوان "مخاطر التعاطي والإدمان وأثره على النشء"، وورشة أشغال يدوية من الخرز، واكتشاف مواهب، وعرض مسرح عرائس وأراجوز بعنوان "ثقافة الاعتذار والتسامح"، بمركز شباب العجميين بأبشواي، كا تم تنظيم لقاء آخر تضمن محاضرة بعنوان "التغذية السليمة سر صحتنا"، وورشة رسم حر حول معالم الفيوم السياحية، وعرض مسرح عرائس وأراجوز بعنوان "الأراجوز وماما ستو"، وندوة بعنوان "المرأة المصرية بين الماضي والحاضر"، وورشة فنية من الخرز، وورشة حكي مع الأطفال حول القيم والسلوكيات بالنادي المطور بسنورس.

وتابعت مدير عام فرع الثقافة بالفيوم، بأن مدرسة الأمل للصم والبكم بنات شهدت عدداً من الفعاليات منها: محاضرة بعنوان "حلقة وصل"، وورشة أشغال يدوية لعمل مريلة مطبخ من القماش، وفى مدرسة التربية الفكرية تم تنظيم ورشة رسم على وجوه الأطفال، وورشة حكي بالعرائس القفازية، ومحاضرة بعنوان مهارات التواصل الاجتماعي، وورشة أشغال يدوية من القماش، وذلك ضمن الأنشطة المقدمة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالاً باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان الحلي وأدوات الزينة في مصر القديمة، وورشة من الخرز لتصميم إكسسوارات متنوعة، ومحاضرة تثقيف صحي بعنوان الحفاظ على صحة الفم والأسنان بمدرسة ياسر كمال تمام الإبتدائية.

وأضافت، أنه تم تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بمراكز الفيوم المختلفة خلال شهر ديسمبر، حيث عقد الفرع فعاليات المسرح المتنقل بمركز شباب بيهمو بسنورس في الفترة من 3: 5 ديسمبر، تضمنت ورش فنية للرسم الحر والتلوين، وورش حكي بالعرائس القفازية بعنوان "الأراجوز وماما جيهان- ازرع الخير"، وعروض فنية لفرق ثقافة الفيوم للموسيقى العربية والإنشاد الديني وكورال الطفل، وفى مكتبة الطفل والشباب بسنورس تم تنظيم احتفالية بمدرسة المجمع بسنورس، تضمنت ورشة حكي للأطفال عن قصص "جرة الذهب- قصة الآنسة بطاطا تبحث عن صديق- الفيل الأمين"، ورشة رسم حر، واكتشاف مواهب، وأخرى بمكتبة مطرطارس تضمنت ورشة رسم حر وتلوين، واكتشاف مواهب، ومحاضرة بعنوان "ساعد غيرك"، وورشة حكي حول مفهوم التطوع، وورشة رسم على الوجه، وورشة أشغال يدوية من الخرز، وعرض أراجوز ومسرح عرائس.

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية، عدداً من الفعاليات منها: مسابقة "الصوت الذهبي" للموهوبين، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بطامية، وصالون ثقافي بعنوان "الشباب وقضايا مجتمعية معاصرة" حول تحديات الهوية المصرية، وتكريم الفائزين بمسابقة العباقرة، ولقاء تثقيف صحي بعنوان "المبادرات الرئاسية وتعزيز الوعي الصحي"، إلى جانب تنظيم نهائي مسابقة العباقرة بين المنطقة الأزهرية ومديرية التربية والتعليم في المجالات الثقافية ومسابقات متنوعة.

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