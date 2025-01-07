بالفيديو.. "علاج الإدمان": انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.6 %

أكد مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه عند البدء بحملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية في 2017، كانت نسبة التعاطي وقتها مخيفة ووصلت إلى 12 %، ومع استمرار الحملات التي قام بها الصندوق بالتنسيق مع عدد من الجهات انخفضت النسبة لأقل من 1%، وبالتحديد وصلت إلى 0.6 %.

وقال "وهبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إنه على مدار عام 2024 تم الكشف على أكثر من 8 آلاف سائق للحافلات المدرسية خلال العام، وذلك من خلال حملات مفاجئة وكانت نسبة المتعاطين بينهم أقل من 1 % ووصلت نسبتهم إلى 0.6 %، وذلك نتيجة تكثيف الجهود ما بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور وإدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة.

وأوضح، أن أي سائق يتم إثبات تعاطيه للمخدرات يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وفصله طبقا لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، إلى جانب إحالته للنيابة العامة لقيادته السيارة تحت تأثير المخدر.