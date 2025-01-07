إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة بطلق ناري بكيمان فارس في الفيوم

أصيب 3 أشخاص، بينهم سيدة بطلقات نارية، في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بحي كيمان فارس بمركز الفيوم، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بحي كيمان فارس بدائرة المركز، استخدمت فيها الأسلحة النارية، ووجود مصابين.

حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب لهو الأطفال ثم تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها أحد الأطراف الأسلحة النارية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على المشاجرة وإنهاؤها وضبط طرفيها، كما تم نقل المصابين للمستشفى.



أسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص وهم كل من " أسماء .ن . ع " 29 سنة) مصابة بطلق بالساق اليسري والزراعين، و"مصطفى .أ .ذ " 48 سنه مصاب بطلق بالساعد والفخذ الأيمن، و" محمد .ف .ا .س " 38 سنة مصاب بطلق بالجانب الأيمن والكتف الأيمن.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

كما تم القبض على طرفي المشاجرة، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.