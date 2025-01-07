بالفيديو.. الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية والعظمى بالقاهرة 21 درجة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد كانت تتأثر بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا يوم الأحد الماضي أدت لسقوط أمطار وصلت للرعدية على مناطق من السواحل الشمالية، وبقايا المنخفض ظلت موجودة بالأمس خاصة على السواحل الشمالية الشرقية، ولم يكن معها انخفاض كبير في درجات الحرارة وكانت أعلى من المعدلات.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن المنخفض الجوي مر بعيدًا عن الأراضي المصرية وبداية من اليوم بدأنا نتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهذا المرتفع يعمل على الاستقرار التام في الأحوال الجوية على كافة مناطق الجمهورية.

وتابع، أنه سيكون هناك شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر قد تكون كثيفة أحيانا، فضلا عن اعتدال كبير في سرعات الرياح على أغلب الأنحاء يتبعها اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث لا تتجاوز ارتفاعات الأمواج المترين.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن استقرارا في الأحوال الجوية مع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية من درجة لدرجتين اليوم وغدا، لتسجل العظمى على القاهرة ما بين 20 – 21 درجة، موضحًا أنه بداية من الخميس ستشهد المناطق الساحلية مرور منخفض جوي سريع يتسبب في سقوط أمطار سريعة أقصى غرب الجمهورية يوم الخميس والجمعة، ثم تعود حالة الطقس إلى الاستقرار مرة أخرى بداية من السبت.