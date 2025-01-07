ملف تجديد عقود نجوم الأهلي| محمد رمضان يفشل في الحسم.. 4 لاعبين يدقون باب الرحيل وغموض حول مصير معلول والسولية

أصبح ملف تجديد عقود لاعبي الأهلي بمثابة قنبلة موقوتة داخل القلعة الحمراء في ظل نهاية عقود عدد من أهم نجوم الفريق بنهاية الموسم الجاري وأصبح من حقهم التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي مع بداية فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وتنتهي عقود 8 لاعبين بنهاية الموسم الحالي هم محمد الشناوي وأكرم توفيق وبيرسي تاو وحمزة علاء وعلي معلول وعمرو السولية ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

فشل محمد رمضان في ملف تجديد العقود

وشهدت الفترة الماضية تعثر مفاوضات محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، مع جميع اللاعبني لتجديد عقودهم وسط حالة من القلق تسيطر على جماهير القلعة الحمراء خوفا من رحيل اللاعبين مجانا في الفترة المقبلة.

ورغم موافقة معظم اللاعبين على التجديد للأهلي مبدئيا إلا أن المفاوضات تعثرت في الفترة الأخيرة بسبب الأمور المالية في ظل طلب معظم اللاعبين زيادة قيمة عقودهم خاصة في ظل العروض التي تلقاها أكثر من لاعبي مؤخرا.

أزمة الشناوي

وأصبح ملف تجديد عقد محمد الشناوي حارس وقائد الفريق أكثر غموضا في ظل مطالب اللاعب المالية خاصة أنه ضحى بعروض كبيرة في السنوات الماضية من أجل الأهلي، كما طلب الحارس الدولي مبلغ 100 مليون لتجديد عقده 3 مواسم بالإضافة لوضع عدد من البنود الشخصية وهو ما رفضه الأهلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعرض الشناوي للهجوم من الجمهور بسبب رفضه الجلوس على دكة البدلاء في بعض المباريات والاتفاق مع مسئولي النادي على الخروج من القائمة في حال عدم المشاركة أساسيا.

أكرم توفيق وبيرسي تاو

تعثرت مفاوضات تجديد عقد الثنائي أكرم توفيق وبيرسي تاو مع الأهلي مؤخرا في ظل طلب "أكرم" التجديد للأهلي مقابل 75 مليون جنية لمدة 3 مواسم إلا أن الأهلي عرض على اللاعب التجديد 5 مواسم مقابل 50 مليون جنيه وهو ما رفضه اللاعب الذي اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى أحد الأندية القطرية بعد الوصول إلى اتفاق للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

في المقابل تم حسم ملف عدم تجديد عقد بيرسي تاو الذي توصل إلى اتفاق مع نادي قطر القطري للرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي بعد نهاية عقده مع النادي.

تعثر مفاوضات تجدد عقد ربيعة وياسر إبراهيم

وواصل محمد رمضان الفشل في ملف تجدد عقود اللاعبين بعد توقف وتجميد مفاوضات تجديد عقود قلبي الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم رغم توصية مارسيل كولر بضرورة التجديد للثاني.

وتوقفت مفاوضات تجديد عقود الثاني بسبب المقابل المادي ومدة العقد حيث اشترط ربيعة وياسر إبراهيم التجديد لمدة 3 مواسم إلا أن الأهلي يرغب في التجديد للأول لمدة موسم قابل للتمديد وهو ما رفضع رامي ربيعة بالإضافة لطلب اللاعب الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم وإلغاء بند نسبة المشاركة.

كما توقفت ايضا مفاوضات تجديد عقد ياسر إبراهيم مؤخرا بسبب مطالب اللاعب المالية حيث يرغب في التواجد ضمن الفئة الأولى من الرواتب.

حمزة علاء يقترب من الرحيل

وبات الحارس الشاب حمزة علاء قريب من الرحيل عن الأهلي في الفترة المقبلة، خاصة ان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد في ينيار الجاري.

وتلقى حمزة علاء عرضا من أحد الأندية الفرنسية مؤخرا، كما دخل بيراميدز والزمالك في مفاوضات لخطف الحارس الواعد وسط حالة من القلق على جماهير الأهلي في ظل فشل المدير الرياضي في تجديد عقد الحارس الشاب.

مصير غامض ينتظر معلول والسولية

ورغم تصريحات محمد رمضان في وقت سابق أن علي معلول جدد عقده مع الأهلي لنهاية الموسم إلا أن مصير اللاعب الدولي التونسي غامضا في ظل رفض مارسيل كولر استمرار اللاعب وقيده في قائمة الفريق.

وعاد “معلول” للمشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرا بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر اكيلس ولكن لم يتم حسم موقفه من القيد في قائمة الفريق خاصة أن النادي لم يعلن رسميا في اي وقت تجديد عقد اللاعب الذي اصبح قريب من الرحيل.

كما اصبح موقع عمرو السولية غامضا خاصة أن هناك اتجاه لعدم تجدد عقد اللاعب الذي ابتعد عن المشاركة اساسيا في الفترة الأخيرة، كما أن اللاعب تلقى عددا من العروض الخليجية في الفترة الأخيرة.