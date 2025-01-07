دراسة طبية حديثة تكشف أفضل الوجبات الصحية للعام الجديد 2025

كشفت دراسة أمريكية قام بها فريق من الباحثين المتخصصين فى التغذية عن أفضل الوجبات للحفاظ على الصحة في العام الجديد، وفقًا لما نشرته مجلة US News & World Report.

وخلصت الدراسة إلى أن أفضل وجبة غذائية لعام 2025 هي الوجبة المتوسطية والتي ترتبط بالعادات الغذائية لسكان منطقة حوض المتوسط.

ولهذا ينصح الخبراء في إطار هذه الوجبة بالإكثار من الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون وتناول كميات معتدلة من منتجات الألبان والبيض ولحوم الدجاج والمأكولات البحرية، وتقليل اللحوم الحمراء والسكريات والأطعمة المعالجة والدهون المشبعة.

حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هذه الوجبة تقلل احتمالات الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان والسكري والخرف .

وجاء في المرتبة الثانية في قائمة أفضل الوجبات الغذائية ما يعرف باسم وجبة DASH التي تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بل وعلاج ارتفاع ضغط الدم وهي تتضمن الأغذية الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغناسيوم والألياف والبروتينات مع تناول المأكولات التي تنخفض فيها معدلات الدهون المشبعة والملح وتحتوي هذه الوجبة على الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان منزوعة أو قليلة الدسم والمكسرات والبقوليات مع لحوم الدواجن والأسماك كما ينصح بالامتناع عن تناول الحلويات والمشروبات المحلاة بالسكر والوجبات الغنية بالصوديوم واللحوم الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

ويأتي في المرتبة الثالثة الوجبة شبه النباتية والتي تهدف إلى تقليل احتمالات الإصابة بأنواع معينة من السرطان وأمراض القلب والذى يتمثل في تناول مأكولات نباتية ما بين 5 إلى 7 أيام ثم السماح بتناول اللحوم لمدة يوم أو يومين.

وفي المرتبة الرابعة جاءت وجبة MIND التي تهدف إلى الحفاظ على الوظائف العقلية والإدراكية مع تقدم العمر والتى تتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه وثمار التوت ومجموعة من الخضروات لاسيما الورقية مع التركيز على الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون كما يسمح بتناول الأسماك والدواجن مع الامتناع عن تناول الحلويات والجبن والأغذية المقلية والزبد واللحوم.

ويؤكد الباحثون أن هذه الأنظمة الغذائية تقلل بشكل عام فرص الإصابة بالسكري وأمراض القلب والجهاز الهضمي وتقي من الالتهابات وتدهور الوظائف العقلية.