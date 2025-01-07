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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل سيدة على يد زوجها بمصر الجديدة وانتحار الزوج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فرغت نيابة شرق القاهرة الكلي فيديو سجلته كاميرا مراقبة تم العثور عليها في محيط شقة شهدت مقتل ربة منزل علي يد زوجها ثم انتحار الأخير بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
وكشفت تفريغ الكاميرا ظهور المتهم وهو في حالة عدم اتزان ويحمل بيده سلاح أبيض ساطور ثم دخل إلى غرفة النوم وخرج وملابسه والساطور غارق بالدماء ولم تخرج زوجته من خلفه.


وأضاف تفريغ كاميرا المراقبة ظهور المتهم ممسكًا  بأكثر من افيز ثم لفهم حول رقبته وعلقها بجنش في سقف الصالة ثم انتحر، وظهر بعد ذلك نجله يدخل الصالة وشاهد والده معلق في السقف.


وكانت عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثتي رجل وزوجته متوفيين فى ظروف غامضة داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغاً من الأهالى بوجود جثتي رجل وزوجته داخل شقتهما، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثتي رجل وزوجته، وتبين أن الزوج مشنوق، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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