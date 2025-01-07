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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مطران بورسعيد: لا تستطيع أي قوة في العالم أن تفصلنا عن بعضنا البعض

الأنبا تادرس مطران
الأنبا تادرس مطران بورسعيد
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أكد الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، اليوم الثلاثاء، على أنه لا تستطيع أي قوة في العالم أن تفصلنا عن بعضنا بعضًا.

مطران بورسعيد خلال كلمته

وأعرب الأنبا تادرس عن سعادته، خلال استقباله وفدًا برئاسة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، بوجود أخوتهم المسلمين ومشاركتهم في كل المناسبات.

وضم الوفد كلا من الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، واللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة وعدد من أبناء بورسعيد. 

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