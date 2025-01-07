محافظ أسوان يتفقد سحارة مياه الري بمشروع وادي النقرة بنصر النوبة

شدد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بمشروع سحارة المياه الخاصة برى الأراضى الزراعية بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، وذلك فى غضون شهرين.

محافظ أسوان يتفقد سحارة مياه الرى بمشروع وادى النقرة بنصر النوبة

وعقب استماعه لشرح تفصيلى عن هذا المشروع الحيوى الذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " منظمة الإيفاد " وذلك من المهندس عمر سيف وكيل وزارة الرى، والذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 75 % بطول إلى 140 مترا، ويتكلف إنشائه أكثر من 8 ملايين جنيه لخدمة أكثر من 1300 فدان.

فى حضور أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، فضلاً عن المهندس حمدى الكاشف المراقب العام لمشروع شباب الخريجين، أكد الدكتور إسماعيل كمال، أهمية أن يتم التطهير المستمر للمصرف الرابط بالسحارة لتقديم الخدمة بأفضل جودة للمزارعيين بمشروع وادى النقرة .

المحافظ يشيد بتميز القرى بزراعة النباتات العطرية

وأشاد بالمنتجات الزراعية التى تتميز بها قرى وادى النقرة، ومن بينها قرية الحكمة التى تشتهر بزراعة النباتات العطرية، والتى يتم تصديرها للخارج لجودتها العالية.

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