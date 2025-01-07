إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار قرب نابلس

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار وقع الليلة الماضية بالقرب من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الإذاعة، أن الحادث وقع في إطار عملية مطاردة مكثفة لعدد من الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عملية "كيدوميم" مؤخراً.

وأشارت التقارير إلى أن الجندي تعرض لإصابة بالغة في المنطقة العلوية من جسده، مما استدعى نقله إلى مستشفى "بلنسون" لتلقي العلاج، حيث يتم تقييم حالته الصحية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت في البداية إلى داخل البلدة وتبعتها تعزيزات عسكرية واقتحمت البلدة من الجهة الشرقية بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف.

ويأتي اقتحام بلدة طمون تزامنا مع مواصلة قوات الاحتلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وتشهد سماء محافظة طوباس تحليقا مكثفا وعلى ارتفاع منخفض لطائرات الاحتلال المسيرة.