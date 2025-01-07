تباطؤ النمو الاقتصادي في كينيا لأدنى مستوى له منذ أربع سنوات

تباطأ معدل النمو الاقتصادي في كينيا في الربع الثالث لأدنى مستوى في أربع سنوات؛ بعد أن سجلت جميع الصناعات الرئيسية إنتاجًا أقل في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفقا لتقرير وكالة بلومبيرج.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في كينيا، اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4% في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق و6% خلال الربع الثالث من عام 2023.

ويعتبر ذلك أقل من توقعات البنك المركزي البالغة 5.2% وأبطأ معدل نمو منذ الربع الأول من عام 2021.

ويرجع هذا التباطؤ في النمو إلى تراجع عام في النمو في أغلب قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى الانكماش في قطاعات البناء والتعدين والمحاجر الذي أدى إلى تقييد النشاط.

ويعتبر أن المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي هو الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتي تمثل معًا ما يقرب من ربع الناتج الإجمالي في كينيا وتوسعت بنسبة 4.2 %، أقل من التوسع بنسبة 4.8 % في الأشهر الثلاثة السابقة بعد انخفاض إنتاج الشاي بشكل كبير.

ويقدر البنك المركزي النمو الإجمالي لعام 2024 بنسبة 5.1 % و5.5 % هذا العام، كما قال محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوجي خلال ديسمبر.