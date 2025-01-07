"مابقتش أخاف".. إعلان تشويقي يوثق رحلة "مسار إجباري"

نشرت فرقة مسار إجباري إعلانًا تشويقيًا لفيلمها الوثائقي القادم “مابقتش أخاف”، وذلك احتفالًا بمرور عقدين من الزمن على تأسيس الفرقة.

والفيلم الذي أخرجه أمير الشناوي، يتتبع رحلة الفرقة الشخصية والموسيقية خلال فترة يختلط فيها عدم اليقين بالشغف، حيث يعملون على أحدث ألبوماتهم المقرر إصداره في أوائل عام 2025.

يقدّم الوثائقي نظرة غير مفلترة وحميمية على عملية صناعة "مسار إجباري" لأغانيهم، وعليهم كأفراد، كل ذلك أثناء خوضهم مرحلة انفصال محتمل، يصور الفيلم بصراحة صراعات الفنانين الفردية والجهد الجماعي المطلوب لخلق كل أغنية، تدور أحداث الفيلم بين ستوديو الفرقة بالقاهرة وسيدي حنيش، ودبي.

ومسار إجباري هي فرقة روك مصرية رائدة أسرت الجماهير منذ تشكيلها عام 2005، تشتهر الفرقة بكلمات أغانيها القوية ومزجها الفريد بين موسيقى الروك والجاز والموسيقى الشرقية، وتتناول الفرقة القضايا الاجتماعية والثقافية بصوت متميز ومحبب.