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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالمقر البابوي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، جموع المهنئين بمناسبة عيد الميلاد المجيد من قيادات الدولة والآباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، وذلك بالمقر البابوي بالأنبا رويس، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان البابا تواضروس قد ترأس قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الاثنين، حيث شهد الحفل حضور الرئيس السيسي، الذي حضر لتهنئة جموع الأقباط بهذه المناسبة المباركة، وسط ترحيب وفرحة من الحضور.

كما تضمن اللقاء كلمات تهنئة من قبل الحضور، في أجواء من الوحدة الوطنية والمحبة بين جميع المصريين، مشيدين بأهمية هذه المناسبة في تعزيز الروابط بين كافة أطياف الشعب المصري.

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