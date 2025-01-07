البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالمقر البابوي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، جموع المهنئين بمناسبة عيد الميلاد المجيد من قيادات الدولة والآباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، وذلك بالمقر البابوي بالأنبا رويس، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان البابا تواضروس قد ترأس قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الاثنين، حيث شهد الحفل حضور الرئيس السيسي، الذي حضر لتهنئة جموع الأقباط بهذه المناسبة المباركة، وسط ترحيب وفرحة من الحضور.

كما تضمن اللقاء كلمات تهنئة من قبل الحضور، في أجواء من الوحدة الوطنية والمحبة بين جميع المصريين، مشيدين بأهمية هذه المناسبة في تعزيز الروابط بين كافة أطياف الشعب المصري.