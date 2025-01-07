البترول تكشف أسباب حريق خط أنابيب الغاز بالقليوبية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، تعرض وصلة خط نقل البوتاجاز قطر 12 بوصة (مسطرد - الهايكستب) التابع لشركة أنابيب البترول للكسر عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي نتيجة لتعرضه للاصطدام من لودر تابعة للأهالي أثناء عملها ليلا بدون تصاريح مسبقة، مما نجم عنه اشتعال الخط في هذا الجزء، لافتة إلى أن الخط الذي تعرض لحادث اصطدام اللودر والكسر هو خط ناقل لمنتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات الطوارئ على الفور للتعامل مع الموقف، وقامت فرق العمل بعزل الخط وصمامات التغذية و تغطية وصلة بطول 7 كم والعمل جار على تصفية المنتج من تلك الوصلة للسيطرة على الاشتعال، كما انتقل لموقع اشتعال الخط قيادات الوزارة وهيئة البترول لمتابعة إجراءات السيطرة عليه وسرعة التوجيه بتوفير أي متطلبات إضافية يتطلبها التعامل مع الحادث .

وأضافت هيئة البترول أنها قامت بتوفير مصدر بديل لإمدادات البوتاجاز إلى القاهرة من خلال خط بوتاجاز السويس - القطامية، حيث يتم توزيع البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية بصورة طبيعية من خلال خطوط الشبكة الممتدة في كافة المحافظات، كما تم الدفع بوسائل فنية للتعامل مع الموقف كسيارة نيتروجين مجهزة للعزل من خلال شركة بتروجت، والدفع بفرق إصلاح الخط ومعدات الإصلاح للبدء فيه فور تبريد الخط والسيطرة التامة على الموقف.

