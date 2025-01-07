اليابان والولايات المتحدة تبحثان قضايا الشرق الأوسط وسبل تعزيز التحالف الثنائي

بحث وزيرا الخارجية الياباني تاكاشي إيوايا والأمريكي أنتوني بلينكن سلسلة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات مع الصين والوضع في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان نشرته اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال زيارة بلينكن الحالية لليابان ولقائه إيوايا لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب إيوايا عن تعازيه في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ديسمبر الماضي، كما قدم تعازيه في ضحايا هجوم وقع بشاحنة في نيو أورلينز في الأول من يناير الجاري.

وناقش الجانبان قضايا اقتصادية، من بينها استحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية على شركة يونايتد ستيل الأمريكية، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة.

وعبر إيويا عن تقديره لبلينكن على دعمه لتعزيز التحالف الياباني-الأمريكي، معربًا عن تطلعه لرفع مستوى التعاون بين البلدين.

واتفق الوزيران على أهمية تنفيذ التعاون لتعزيز قدرات الردع والاستجابة لتحالف البلدين، في ضوء مخرجات اجتماع "2+2" الذي عقد بين الجانبين في يوليو الماضي.

وتطرق اللقاء إلى التنسيق المشترك بشأن كوريا الشمالية، حيث أدان الوزيران إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي أمس.

كما أكدا ضرورة التعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمواجهة القضايا النووية والصاروخية وقضية المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية.

وأوضح إيوايا أن اليابان والولايات المتحدة تعملان كشريكين عالميين لدعم النظام الدولي القائم على سيادة القانون.

وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التحالف الياباني-الأمريكي، الذي وصفاه بأنه أقوى من أي وقت مضى.

