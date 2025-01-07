انخفاض الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم بمنطقة اليورو

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم بمنطقة اليورو؛ في ظل توقعات استمرار تسارعه مبتعدا عن مستهدف السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.38% إلى 511 نقطة، وتراجعت كل من مؤشرات "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.63% إلى 8192 نقطة، و"داكس" الألماني 0.26% إلى 20162 نقطة، كما خسر "كاك" الفرنسي 0.34% إلى 7420 نقطة.

وتتوقع الأسواق تسارع معدل تضخم أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو إلى 2.4% سنويا في قراءة ديسمبر المرتقب صدورها اليوم، بعدما سجل 2.2% في نوفمبر و2% خلال الشهر السابق.

هذا بعدما أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس ارتفاع التضخم في ألمانيا - أكبر اقتصادات أوروبا - بأكثر من المتوقع في ديسمبر، ليسجل 2.9%، ليبتعد أكثر عن مستهدف المركزي الأوروبي عند 2%.

وعلى صعيد آخر، ارتفع متوسط أسعار المنازل في بريطانيا، وفقا لتقرير صدر عن "هاليفاكس" اليوم، بنسبة 3.3% إلى 297.166 ألف جنيه إسترليني (372.959 ألف دولار) على أساس سنوي في ديسمبر، لكنه انخفض 0.2% مقارنة بمتوسط نوفمبر.

